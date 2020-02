Lorenz Kruß zur Bürgermeisterwahl in Aichtal: Ich gehöre nach Aichtal

13.02.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Aichtals amtierender Bürgermeister Lorenz Kruß im NZ-Interview zur bevorstehen Bürgermeisterwahl

Am 10. Mai sind Bürgermeisterwahlen in Aichtal. Die Stellenausschreibung erscheint am Freitag im Staatsanzeiger. Der amtierende Bürgermeister Lorenz Kruß erzählt beim Redaktionsbesuch, was er aus seiner Wahlniederlage in Aichwald gelernt hat und wie er erneut das Vertrauen der Aichtaler gewinnen möchte.

Lorenz Kruß im NZ-Interview Foto: Just

Herr Kruß, für einige Leute kam es überraschend, dass Sie sich nach Ihrer Kandidatur in Aichwald jetzt auch wieder in Aichtal bewerben. Wann fiel die Entscheidung?

Das war direkt nach der Niederlage. Die Bewerbung in Aichwald war ein Schritt ins Ungewisse und manchmal muss man solch einen Schritt wagen, um festzustellen, dass das Bisherige doch das Beste ist. Mir ist klar geworden, wo ich hingehöre und ich gehöre definitiv nach Aichtal.