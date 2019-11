Lorenz Kruß tritt in Aichtal wieder an

15.11.2019 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Aichtals amtierender Bürgermeister Lorenz Kruß wird sich im Mai wieder zur Wahl stellen – Klares Zeichen des Gemeinderats

Im Mai findet die Bürgermeisterwahl in Aichtal statt. Der erste Bewerber steht jetzt fest: der amtierende Rathauschef Lorenz Kruß. Die Kandidatur kommt für einige überraschend. Die Suche nach einem Gegenkandidaten läuft.

Lorenz Kruß hatte es in Aichtal nicht immer leicht. Dennoch möchte er weiter Bürgermeister bleiben. Archiv-Foto: Klemke

AICHTAL. Der vorletzte Satz in der Stellenausschreibung verrät es: „Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.“ Näher wurde bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend auf die erneute Kandidatur von Lorenz Kruß nicht eingegangen. Für den ein oder anderen kommt die Nachricht sicherlich überraschend, hatte sich Lorenz Kruß doch Anfang des Jahres erst um den Posten des Rathauschefs in Aichwald beworben.

„Ich bin mir des Risikos voll bewusst“

Lorenz Kruß, Bürgermeister Aichtal