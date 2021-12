Schwerpunkte

Löffelhardt spendet für Baumprojekt in Linsenhofen

28.12.2021

Foto: pm

Der Schorndorfer Elektrotechnik-Großhandel Emil Löffelhardt unterstützt zum Jahresende Einrichtungen und Initiativen, die dem Gemeinwohl und der Umwelt dienen. Löffelhardt betreibt in Frickenhausen eine Großhandelsfiliale sowie ein Küchenstudio. So fiel auch die Entscheidung, das Baumprojekt im Flurstück Kutzenbach im Außenbereich von Linsenhofen mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro zu bedenken (auf dem Bild die Geschäftsführer Rainer Rommel und Sabine Bachmann). Das Projekt der Gemeinde, des Vereins Vogl Linsenhofen und des Landschaftserhaltungsverbands des Landkreises hat sich die Neupflanzung und Pflege primär von Obstbäumen zum Ziel gemacht. Im zweiten Schritt soll die Fläche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und Schulen und Kindergärten in die Pflege und Ernte eingebunden werden. pm Foto: pm