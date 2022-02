Schwerpunkte

Lob vom Gemeinderat für die Altdorfer Jugendarbeit

17.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Lukas Lohmüller berichtete im Gemeinderat über Aktivitäten.

ALTDORF. Anknüpfend an seinen Bericht aus dem Jahr 2021 informierte der Jugendarbeiter Lukas Lohmüller in der letzten Sitzung des Gemeinderats über die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Altdorf und über die Aktivitäten in den letzten Monaten. Er ging auf einen Zuschussantrag für die Überdachung des Außenbereichs auf einen der beiden Parkplätze hinter der Gemeindehalle ein. Auch über die Umgestaltung des Jugendraums informierte er die Ratsmitglieder und ebenso über Jugendlichen-Aktivitäten, die immer wieder einmal pandemiebedingt ausgesetzt werden mussten. Seit Ende des Jahres gibt es aber wieder regelmäßige Öffnungszeiten. Mit einem Ausblick auf das Sommerferienprogramm 2022 „Ermslingen – ein einwöchiges Ferienprogramm für Kinder in der Trägerschaft des KJR Esslingen“ endete sein Vortrag.

Die Gemeinderäte Christoph Wenzelburger und Markus Schäfer ermutigten den Jugendleiter, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Sie unterstützen wie das gesamte Gremium ebenfalls die geplanten Aktivitäten im Außenbereich. käl