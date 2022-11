Schwerpunkte

Linsenhöfer Chor begeisterte

05.11.2022

Die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Linsenhofen brannten bei ihrem Konzert ein musikalisches Feuerwerk ab.

Der Chor Cantale bringt Rock und Pop stimmungs- und temperamentvoll rüber. Foto: pm

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. „The Best of Us“ – so lautete der vielversprechende Titel des Cantale-Konzerts 2022. Es war nicht nur der erste Songtitel, sondern auch Programm. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause konnte der Linsenhofener Chor Cantale unter seinem neuen Leiter Albrecht Meincke endlich wieder auftreten.