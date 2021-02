Schwerpunkte

Liebenauschule soll noch digitaler werden

11.02.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat wurde der Medienentwicklungsplan vorgestellt – Elternbeiträge für Kinderbetreuung werden erlassen

In der Neckartailfinger Liebenau-Grundschule soll die Digitalisierung weiter voranschreiten. Rektorin Petra Bopp stellte in der als Präsenzveranstaltung abgehaltenen Gemeinderatssitzung den neu ausgearbeiteten Medienentwicklungsplan vor. Beschlossen wurde am Dienstagabend der Erlass der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Situation.

An der Liebenauschule soll die Digitalisierung weiter voranschreiten. Foto: Just

NECKARTAILFINGEN. Für die Förderung der digitalen Ausstattung der Liebenau-Grundschule durch das Land Baden-Württemberg wurde jüngst ein Medienentwicklungsplan erarbeitet. Für den ausgearbeiteten Plan hat das Landesmedienzentrum Mitte Dezember eine Freigabeempfehlung erteilt. Diese ist erforderlich, um weitere Fördergelder zu beantragen.