Lichterglanz in Beuren mit LED-Leuchten

23.11.2022 12:00, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Stromverbrauch beim Adventsmarkt ist laut Bürgermeister gering.

Lichterglanz in Beuren Foto: NZ-Archiv

BEUREN. Der Handels- und Gewerbeverein Beuren veranstaltet am Freitag, 25. November, in der Ortsmitte wieder von 16 bis 21 Uhr den Adventsmarkt „Beuren im Lichterglanz“. Klar gehören da Lichter dazu, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Doch seit dem Krieg in der Ukraine und den damit einhergehenden steigenden Energiepreisen achten die Bürger genau darauf, wie die Kommunen mit ihrem Stromverbrauch umgehen. Bürgermeister Daniel Gluiber hat daher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats noch einmal darauf hingewiesen, dass trotzdem dem Lichterglanz nichts im Wege steht. Längst seien die Häuser bei der Adventsbeleuchtung auf LED umgestellt worden. „Die Kosten und der Stromverbrauch sind daher gering“, erklärte Gluiber. Bereits im September hatte sich der Gemeinderat überlegt, wie die Kommune Energie einsparen kann. Damals kam man überein, die Weihnachtsbeleuchtung beispielsweise nur abends von 17 bis 22 Uhr anzuschalten. Gemeinderat Daniel Schäfer (Freie Wähler) hatte sogar ausgerechnet, dass wenn man am Balzholzer Rathaus alle Leuchten ausschalte, das bei einem Wert von angenommenen 0,6 Watt pro Lämpchen nur eine Einsparung von 60 Watt bringe. Diese Rechnung machte Gluiber in der Sitzung am Montagabend noch einmal auf, verwies aber auch auf die Besonderheit der Adventszeit: „Das ist eine Zeit der Hoffnung.“ Das wolle man der Bürgerschaft nicht wegnehmen.