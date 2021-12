Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Unterstützung für Schulkinder in Eldoret in Kenia

31.12.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion wird auch das Badilisha Maisha Centre der Bempflingerin Birgit Zimmermann unterstützt. Corona hat die Armut der Familien in der Umgebung von Eldoret noch verschärft. Für Kinder werden Schulgebühren finanziert.

Birgit Zimmermann inmitten von Helfern, die für die Straßenkinder in Eldoret ein Weihnachtsessen zubereiten.

BEMPFLINGEN. „Wir haben zwischen 28 und 30 Grad und es ist sehr sonnig“, sagt Birgit Zimmermann, als wir miteinander telefonieren. Sie sitzt im T-Shirt in ihrem Wohnzimmer in Eldoret. Die Bempflingerin ist seit 15 Jahren in Kenia und kümmert sich um Straßenkinder. Mit tatkräftiger Hilfe aus Deutschland wurde in Eldoret das Badilisha Maisha Centre (BMC) gegründet und in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut.