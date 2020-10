Schwerpunkte

Leyla geholfen

07.10.2020 05:30

WOLFSCHLUGEN (pm). Seit dem Brand in Leylas Elternhaus am 26. Juni sind zahlreiche Wochen vergangen. Die Hilfsaktion „Wir helfen Leyla“ war ein voller Erfolg. Nun ist sie beendet. Wie die Initiatoren, die Familie Götz und die Kita Beethovenstraße berichten, war die Familie von Leyla durch die Gemeinde gleich in einer Wohnunterkunft beim Rathaus untergebracht worden, wo sie bis heute in einer Zwei-Zimmer-Einheit wohnt. Ein defekter Kühlschrankmotor hatte einen Kabelbrand verursacht, infolgedessen der Anbau und später Teile des Wohnhauses in Brand gerieten, wie die Polizei feststellte. Die anfängliche Zuversicht der Familie, dass das Wohnhaus zügig wieder instandgesetzt und bezogen werden könnte, wurde zwischenzeitlich durch die Realität eingebremst. Die Abbrucharbeiten der beschädigten Gebäudeteile und des Daches sind aktuell noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Familie hofft aber noch, Weihnachten wieder im eigenen und wieder hergerichteten Zuhause feiern zu können. Gespendet haben auch viele Leute, die die Familie nicht kennen. Die Familie dankt, damit kann Leylas Kinderzimmer komplett neu eingerichtet werden. Gespendet wurden auch Kleidung und Spielsachen, an Geld kamen knapp 3000 Euro zusammen. So kann Leylas Kinderzimmer nicht nur vollständig mit neuen Möbeln eingerichtet werden, sondern die Schränke und Regale können auch gefüllt werden mit Kleidern, Schulbüchern und Kuscheltieren. Die Familie und die Initiatoren rührt der großartige Bürgerzusammenhalt gerade in schwierigen Zeiten wie während der Corona-Pandemie sehr.