Leser werden mit Kurzurlauben belohnt

09.06.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Ausgeloste Spenderinnen und Spender für die gute Sache gewinnen kostenfreie Übernachtungen in Hotels

In Zeiten der Corona-Krise müssen wir auf einige lieb gewonnene Gewohnheiten verzichten. So wird es in diesem Jahr auch keine persönliche Übergabe der Hotelgutscheine geben, die wir unter den Spendern für die Aktion „Licht der Hoffnung“ verlost haben. Die vier Gewinne wurden dieser Tage ausnahmsweise auf dem Postweg überbracht.

NÜRTINGEN. Seit 29 Jahren gibt es die Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung, bei der die Leserinnen und Leser spenden können, damit ausgewählte soziale Projekte von Trägern aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung verwirklicht werden können. Seit vielen Jahren verlosen wir unter den Spendern Gutscheine für Hotel-Übernachtungen. Damit wollen wir Leserinnen und Lesern, die anderen etwas Gutes tun, als Belohnung auch etwas Gutes tun. Um einen Gutschein zu ergattern, waren nur zwei Bedingungen nötig: eine Überweisung eines beliebigen Betrags auf eines der Spendenkonten zum richtigen Zeitpunkt und eine Portion Glück.