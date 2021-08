Schwerpunkte

Lernen, wann und wo man will: Stadtbüchereien bieten e-Learning-Kurse an

24.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Stadtbüchereien bieten jetzt auch e-Learning-Kurse an

NÜRTINGEN. Der Bibliotheksverbund „24/7-Onleihe“, dem auch die Stadt- und Gemeindebüchereien in Aichtal, Frickenhausen, Neuffen, Nürtingen, Wendlingen und Wolfschlugen angehören, hat sein Onleihe-Angebot im Bereich e-Learning deutlich ausgebaut.

Die 24/7-Onleihe bietet rund um die Uhr Zugang zu digitalen Medien wie E-Books, Zeitungen und Zeitschriften, Hörbüchern und einem vielfältigen e-Learning-Angebot. In dieser „digitalen Zweigstelle“, zu der sich 36 Bibliotheken in der Region Esslingen und Göppingen zusammengeschlossen haben, kann man mit einem gültigen Bibliotheksausweis an 365 Tagen im Jahr digitale Medien ausleihen.

Jetzt wurde die Sparte e-Learning für das Lernen am Bildschirm deutlich ausgebaut. Das e-Learning der 24/7-Onleihe ist keine Konkurrenz zum Kursangebot von Weiterbildungseinrichtungen wie etwa Volkshochschulen, sondern eine Ergänzung für all jene Menschen, die lieber individuell, in ihrem eigenen Tempo und im eigenen Zeitrahmen lernen möchten.

„Lernen wann, wo und wie ich will“, haben die Bibliotheken dieses Angebot überschrieben: Den Nutzerinnen und Nutzern steht es frei, sich zwei, drei oder mehr Wochen lang intensiv und konzentriert in ein Thema einzuarbeiten oder aber über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich in kleineren Einheiten zu lernen.