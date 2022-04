Schwerpunkte

Leitung der Medius Kliniken im Kreis Esslingen neu aufgestellt

12.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Dr. Jörg Sagasser wurde vom Kreistag zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Elvira Benz an.

Dr. Jörg Sagasser ist vom Kreistag in der Sitzung am 7. April zum stellvertretenden Geschäftsführer der Medius-Kliniken in der Nachfolge von Elvira Benz bestellt worden. Sagasser leitet von 1. Januar 2023 an als Geschäftsführer Medizin an der Seite von Geschäftsführer Sebastian Krupp das Unternehmen nun in kommunaler Regie.

Dr. Jörg Sagasser ist seit 2013 bei den Medius-Kliniken in der Trägerschaft des Landkreises als Medizinischer Direktor angestellt. „Aufgrund seiner medizinischen Expertise und breit aufgestellten Fachlichkeit ist er auf der obersten Führungsebene für die künftige konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung der Kliniken und als Schnittstelle zum ambulanten Sektor gut gerüstet“, sagt Landrat Heinz Eininger als Aufsichtsratsvorsitzender der Medius-Kliniken.

Krupp und Sagasser arbeiten bereits seit rund zehn Jahren für die landkreiseigenen Kliniken und sind mit den drei Klinikstandorten in Nürtingen, Kirchheim und Ostfildern-Ruit sowie dem Krankenhausumfeld in der Region bestens vertraut. „Die beiden Krankenhausmanager sind fachlich sehr erfahren und persönlich bestens geeignet“, stellt Landrat Heinz Eininger fest, „sie haben die inhaltliche Ausrichtung der Medius-Kliniken und damit den wirtschaftlichen Erfolg der vergangenen Jahre maßgeblich beeinflusst.“