Leben im Zeichen des Glaubens

17.09.2019, Von Larissa Wörn — E-Mail verschicken

Gerhard Gläser aus Kappishäusern feiert heute seinen 101. Geburtstag und ist noch immer fit

Wer Gerhard Gläser gegenübersitzt, ist im ersten Moment sicherlich verdutzt. Der Kappishäuserner wird heute 101 Jahre alt. Sein Alter merkt man ihm kaum an. Durch einige Unterstützung durch Familie und Freunde kann er noch immer alleine leben und sich weitestgehend selbst versorgen.

Geburtstagskind Gerhard Gläser wird 101 Jahre alt. Foto: Wörn

NEUFFEN-KAPPISHÄUSERN. 101 Jahre alt und noch immer größtenteils selbstständig: Gerhard Gläser verblüfft seine Mitmenschen immer wieder. Noch immer lebt er alleine in seinem Haus in Kappishäusern – zugegebenermaßen mit ein wenig Unterstützung von anderen. „Alleine fühle ich mich aber keinesfalls“, versichert Gläser. Täglich kommen Mitarbeiter von der Diakonie-Station Neuffen für einen sogenannten „Okay-Besuch“, bei dem sie den 101-Jährigen ans Trinken erinnern und sich vergewissern, das alles in Ordnung ist. Zudem erhält er ein Mal am Tag Essen auf Rädern. Sein Frühstück bereitet er sich jeden Morgen selbst zu. Haferbrei steht auf dem Frühstückstisch – der halte ihn gesund.