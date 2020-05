Schwerpunkte

Kommentar

Lauter, bitte!

22.05.2020 05:30

In diesen Tagen, in denen manche Zeitgenossen nicht nur die Grundrechte, sondern gar die Säulen der Demokratie, auf denen unser Gemeinwesen gründet, in Gefahr wähnen, ist es besonders wichtig, dass demokratische Prozesse erkennbar funktionieren. Dazu gehört auch, dass Gemeinderatssitzungen öffentlich abgehalten werden. Schließlich sollen dadurch Willensbildungsprozesse transparent gemacht werden, die Bürger sollen nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen und wie die von ihnen gewählten Vertreter, also die Gemeinderäte, darüber denken. Demokratie lebt ganz wesentlich von Wortmeldungen, von Kommunikation.

Das setzt aber voraus, dass das gesprochene Wort auch gehört werden kann. Bei den Sitzungen des Neckartenzlinger Gemeinderats war das immer schon ein Problem, auf das Verwaltung und Gemeinderat erfreulicherweise durch den Einbau einer Verstärkeranlage in den Sitzungssaal reagiert haben.