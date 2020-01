Am Pfeffertag, dem 28. Dezember, kommen die Neuffener in der Stadthalle zusammen, um zu sehen, was ihnen die Weihnachtsfeiertage an Gewichtszuwachs (oder -abnahme) beschert haben. Danach ist viel Zeit für Genuss und Gespräche. Bezahlt wird nach Gewicht und für die gute Sache: Seit 26 Jahren findet die Veranstaltung zugunsten von Licht der Hoffnung statt. Fotos: Ralf Just und Barbara Gosson

