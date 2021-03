Schwerpunkte

Landratsamtsneubau Esslingen: Aufbruch in neues Verwaltungszeitalter

27.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kreistag fasste den Baubeschluss für das neue Esslinger Landratsamtsgebäude mit großer Mehrheit – Lob für funktionalen und ökologisch innovativen Bau

Der Neubau des Landratsamtsgebäudes in Esslingen ist seit Donnerstag beschlossene Sache. Bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme setzte die Mehrheit des Kreistags mit ihrem Ja einen Haken an die jahrelangen Diskussionen. Mit den Kosten für Verwaltungsgebäude am Standort Plochingen investiert der Kreis insgesamt rund 209 Millionen Euro in rund acht Jahren.

Dieser Blick von der Bundesstraße bietet sich ab 2026 auf das Landratsamt mit zwei neuen Gebäudeteilen (rechts). Visualisierung: BFK Architekten

Der Grundsatzbeschluss für den Neubau wurde bereits Ende 2019 gefasst, doch im Zuge der Corona-Krise kam Ende letzten Jahres nochmals die Frage der Notwendigkeit und der Finanzierbarkeit des Neubaus auf. Die hinzugezogenen Fachbüros machten jedoch deutlich, dass der Neubau gegenüber einer Sanierung im Bestand sowohl wirtschaftlich wie auch ökologisch die bessere Lösung ist.