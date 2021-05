Schwerpunkte

Landkreis unterstützt den Stoffwechsel

18.05.2021 05:30, Von Thomas Krytzner

Wer von Einweg- auf Stoffwindeln umsteigt, bekommt künftig Geld vom Abfallwirtschaftsbetrieb

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen fördert den Einsatz von Stoffwindeln. Eltern, die ein Mehrwegwindel-Paket anschaffen, erhalten einmalig einen finanziellen Zuschuss von 50 Euro.

Um Müll zu vermeiden, können Eltern ihren Nachwuchs in Stoffwindeln packen. Foto: Krytzner

Jedes Jahr entsorgen Eltern im Landkreis Esslingen rund 25 Millionen Einwegwindeln. „Eindeutig zu viel“, dachte sich Ruben Moratz, frischgebackener Papa eines Sohnes. „Als werdende Eltern kommt man zwangsläufig auch auf das Thema Umweltschutz und die Einsparung von Müll“, erinnert sich Moratz an die Zeit vor dem Geburtstermin. Seine Schwägerin aus Konstanz brachte ihn auf die Idee, die Initiative zu ergreifen. Moratz: „Es gibt viele Landkreise und Kommunen in Baden-Württemberg, die den Wechsel auf Stoffwindeln bezuschussen. Deshalb fragte ich im Januar dieses Jahres bei meiner Gemeinde in Ostfildern an, ob es diese Förderung im Kreis Esslingen auch gibt.“