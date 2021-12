Schwerpunkte

Kreis Esslingen organisiert weitere Drive-in-Impfaktion

28.12.2021

Nach den neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zum Boostern gegen Corona bereits nach drei Monaten organisiert der Kreis Esslingen mit den Rettungs- und Hilfsorganisationen weitere Impfaktionen.

Beim ersten Impfmarathon auf der Landesmesse stauten sich die Autos zu Beginn bis zur Autobahn. Foto: NZ-Archiv, SDMG/Kohls

Von Montag, 3., bis einschließlich Donnerstag, 6. Januar, findet auf der Messe in Leinfelden-Echterdingen eine weitere Impfaktion im Drive-in-Verfahren statt. Von 7 bis 23 Uhr können sich Interessierte mit und ohne Termin in der Messehalle 9 impfen lassen. Am 3. Januar startet der Impfbetrieb um 13 Uhr. Die neuerliche Drive-in-Aktion wird vom Landkreis Esslingen zusammen mit den Kreisverbänden des Deutschen Roten Kreuzes, den Maltesern Neckar-Alb, der Johanniter-Unfallhilfe, den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Esslingen und dem Technischen Hilfswerk wiederum in Kooperation mit der Messe Stuttgart organisiert. Ab zwölf Jahren sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich. Es stehen Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Für die Impfaktionen werden noch Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Helfer gesucht. Dafür gibt es ein Formular unter www.malteser-neckar-alb.de. la

Terminvereinbarung unter www.landkreis-esslingen.de und www.malteser-neckar-alb.de/impfen. Die Impfungen stehen für Kurzentschlossene auch ohne Termin zur Verfügung, so lange der Vorrat reicht.