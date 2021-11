Schwerpunkte

Landkreis Esslingen will Folgen der Pandemie für junge Menschen abfangen

27.11.2021 05:30, Von Uwe Gottwald

Mit Fördermitteln des Bundes und des Landes und mit eigenem Geld sollen negative Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abgefangen werden. Der Sozialausschuss beschloss eine Erhöhung der Pauschale für die Schulsozialarbeit.

Die Corona-Pandemie stellt Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen. Dabei blieb bereits manches auf der Strecke. Soziale Kontakte leiden unter den Pandemiebedingungen, vermehrt werden schulische Defizite festgestellt. Verschiedene Förderprogramme sollen gegensteuern.

Der Landkreis arbeite mit Hochdruck daran, die Anträge zu stellen und eine zielgenaue Verteilung der finanziellen Mittel sicherzustellen, betonte Landrat Heinz Eininger am Donnerstagnachmittag in den aufeinanderfolgenden Sitzungen des Jugendhilfe- und des Sozialausschusses. Dabei verkniff er sich nicht den Seitenhieb in Richtung der Förderstellen, dass für manche Programme der Bewilligungszeitraum sehr eng gefasst sei. „Und das in einer Situation, in der die Verwaltung wegen der Auswirkungen der Pandemie ohnehin am Anschlag arbeitet“, so der Landrat.