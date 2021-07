Schwerpunkte

Landkreis Esslingen startet Corona-Impfoffensive - Pop-up-Impfzentrum in Nürtingen

13.07.2021 17:45, Von Matthäus Klemke

Ab Mittwoch braucht man für die Corona-Impfzentren im Landkreis Esslingen keinen Termin mehr. Außerdem soll ein Impfbus durch den Kreis rollen. Auch das nächste Pop-up-Impfzentrum steht in den Startlöchern und kommt nach Nürtingen.

Impfwillige wie hier im KIZ Esslingen sind rar. Deshalb können ab Mittwoch auch Personen ohne Termin vorbeikommen.

Wie das Landratsamt Esslingen heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, lässt die Impfbereitschaft in den beiden KIZ auf dem Messegelände und in Esslingen spürbar nach. „Wenn die Menschen nicht zum Impfstoff kommen, dann bringen wir den Impfstoff eben zu den Menschen“, kündigt Landrat Heinz Eininger eine Impfoffensive im Landkreis an.