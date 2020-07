Schwerpunkte

Landkreis dankt Firmen

13.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Große Spendenbereitschaft bei Schutzausrüstung für Kliniken

(la) In der Corona-Krise haben nach einem Aufruf von Landkreis und Industrie- und Handelskammer (IHK) insgesamt 39 Betriebe mehr als 35 000 Atemschutzmasken, 1500 Schutzkittel und -anzüge und über 40 000 Paar Handschuhe bereitgestellt. Landrat Heinz Eininger zeigt sich beeindruckt von der Solidarität in der Region: „Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Unternehmen, die sich in dieser Zeit der großen Unsicherheit spontan dazu bereit erklärten, Unterstützung zu leisten.“

Empfänger der Schutzausrüstung waren neben den niedergelassenen Ärzten und medizinischen Einrichtungen die Filderklinik, das Klinikum Esslingen sowie die Medius-Kliniken des Landkreises Esslingen. „Trotz des Wirtschaftseinbruchs bei vielen Unternehmen war das ein rasches Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit der Wirtschaft mit der Region. Danke für diese Unterstützung bei der medizinischen Krisenbewältigung“ sagt Heinrich Baumann, der Präsident der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen.