Land fördert Integrationsprojekte

23.08.2022

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration fördert landesweit 31 Integrationsprojekte mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro. Darunter sind auch zwei Projekte im Landkreis Esslingen. Die Caritas Fils-Neckar-Alb, Zentrum Esslingen, erhält für ihre psychosoziale Beratung und Begleitung 107 838 Euro, die BruderhausDiakonie, Fachdienst Jugend, Bildung, Migration, und die Gemeinde Wolfschlugen bekommen für das Projekt „Teil haben – Teil sein“ in Wolfschlugen 120 455 Euro.

„Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Integration in der öffentlichen Wahrnehmung leider etwas aus dem Blick geraten“, so Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha in einer Pressemitteilung: „Dabei zeigen die eingereichten Projekte, wie groß das Engagement in diesem Bereich bei uns in Baden-Württemberg immer noch ist. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration liegt in unseren Städten und Gemeinden. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit unserer Förderung ganz konkrete Initiativen und Projekte vor Ort unterstützen können.“