„Lärmgeplagte Bürger im Stich gelassen“

21.07.2020 05:30, Von Bernd Köble — E-Mail verschicken

Minister Scheuer will keinen der Bundesratsbeschlüsse umsetzen – Auch Beuren Mitglied im Aktionsbündnis gegen Motorradlärm

Nur ein Beispiel: Nicht nur der Durchgangsverkehr ins Lenninger Tal stört manchen Owener Bürger, auch die Straße in Richtung Teck wird oft als Rennstrecke missbraucht. Foto: Carsten Riedl

Wer fünf Tage die Woche arbeitet, will am Wochenende seine Freiheit genießen. Sätze wie diese hat Michael Schlecht in Gesprächen mit Motorradfahrern schon häufig gehört. Doch was ist mit denen, fragt er sich, die nach einer harten Arbeitswoche die Ruhe in Haus oder Garten genießen wollen? Die gehen gegen Motorradlärm auf der Straße vermehrt auf die Barrikaden.