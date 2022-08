Schwerpunkte

Kunst am Wegesrand

15.08.2022 05:30

Kunstwerke wie Gemälde und Skulpturen sind oft in Museen ausgestellt. Doch auch draußen kann man Kunst bestaunen. Ein neuer Kunstpfad soll nun in der Nähe von Chemnitz im Bundesland Sachsen entstehen. Den kann man dann entlanglaufen und die Kunstwerke am Wegesrand entdecken.

Den Anfang macht eine Skulptur aus Bronze, die Nadelbäume mit Gesichtern zeigt. Ein Künstler aus der Region hat sie entworfen. Noch über 70 weitere Werke sollen folgen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus verschiedenen Ländern. dpa