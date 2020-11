Schwerpunkte

Kulturring: Saison unterbrochen

02.11.2020

Die Große Reihe wurde unter anderem ausgesetzt

NECKARTENLZINGEN (pm). Der Kulturring Neckartenzlingen unterbricht die Spielzeit 2020/2021 aufgrund der ab heute geltenden Corona-Verordnung und trotz eines gut funktionierenden Abstands- und Hygienekonzeptes, wie es in einer Pressemitteilung heißt, die der Kulturring gestern herausgegeben hat..

Die Veranstaltungen der Kleinkunst am Donnerstag, 5. November, „Schöne Wiege meiner Leiden“ mit Reiner Hiby und Gerhard Polacek sowie das Jubiläumskonzert der Musikschule Neckartailfingen in der Kleinen Reihe am Sonntag, 8. November, werden abgesagt. Ob und wann die Veranstaltungen in der laufenden Spielzeit oder in der nächsten Spielzeit nachgeholt werden können, sei derzeit noch nicht absehbar. Der Kaufpreis für die im freien Vorverkauf bereits erworbenen Karten wird in Bälde zurückerstattet.

Die Abonnementkosten für die Kleine Reihe und die Kleinkunst werden anteilig für die tatsächlich stattgefundenen Veranstaltungen erst am Ende der Saison berechnet, erklärt der Kulturring. Man hoffe, dass die laufende Spielzeit in der Kleinen Reihe und der Kleinkunst im neuen Jahr, mit dem entsprechenden Abstands- und Hygienekonzept, das größtmögliche Sicherheit bietet, fortgeführt werden kann.