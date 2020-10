Schwerpunkte

Kürzere Wege zum Patienten

10.10.2020 05:30, Von Michael Koch — E-Mail verschicken

Mit einer kleinen Feierstunde wurde die neue Rettungswache der Malteser in Metzingen offiziell in Betrieb genommen

Reutlingen hat ein Krankenhaus, Bad Urach hat eines, Metzingen dagegen seit 1964 keines mehr. Es liegt also auf der Hand, dass Notärzte und Rettungssanitäter im Ernstfall lange für den Weg zum Patienten in Metzingen brauchen – manchmal sogar zu lange.

Kommunale Prominenz war zur Einweihung der Malteser-Rettungswache in der Maienwaldstraße gekommen. Foto: Thomas Kiehl

METZINGEN. Die zulässige Hilfsfrist beträgt 15 Minuten, da kann es bei entsprechendem Verkehrsaufkommen auch schon mal eng werden. Letztlich zählt im Notfall jede Minute. Deswegen war die Feuerwehr in Metzingen eine der ersten im Land überhaupt, die auch als First Responder, als Ersthelfer vor Ort, eingesetzt wurde. Außerhalb der Dienstzeiten wurden die Feuerwehrleute in dieser Funktion vom Deutschen Roten Kreuz ergänzt.