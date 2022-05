Schwerpunkte

Künstler- und Töpfermarkt in Frickenhausen gut besucht

09.05.2022 05:30

Nach der Corona-Zwangspause war der Künstler- und Töpfermarkt in Frickenhausen am Wochenende sehr gut besucht. Schon am Samstag strömten Besucherinnen und Besucher an den neuen Standort bei der Gemeinschaftsschule. Der Umzug des Kunsthandwerkermarktes war wegen der Großbaustelle in der Frickenhäuser Ortsmitte notwendig geworden. Den Bummel über den Markt, schauen, staunen oder auch ein Schwätzle halten, das haben die Menschen vermisst und jetzt bei herrlichem Frühlingswetter genossen. Der Künstler- und Töpfermarkt, seit vielen Jahren fester Termin am Muttertags-Wochenende, bot dazu reichlich Gelegenheit. Filigraner Schmuck, Töpferwaren, Schmiedekunst für den Garten, Schals und Tücher, Körbe, Jacken und Shirts und andere Dinge mehr wurden angeboten. Beim Kassensturz am Ende war bei so manchem Kunsthandwerker indes noch Luft nach oben. ali Foto: Haußmann