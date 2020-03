KSK verdoppelt

(pm) Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt am Montag, 30. März, ab 10 Uhr wieder Spenden bis 100 Euro auf der Online-Spendenplattform gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de. Für die Aktion stellt die Kreissparkasse 10 000 Euro zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen diesmal Projekte zum Schutz des Klimas und der Umwelt, so die Bank in einer Pressemitteilung. Spender könnten aus über 440 sozialen Projekten im Landkreis Esslingen auswählen. Betreiber von Umwelt- und Klimaschutzprojekten, die sich noch nicht auf der Spendenplattform registriert haben, könnten dies noch tun und so an der Aktion am 30. März teilnehmen. Unterstützung bei der Registrierung gibt es unter support@betterplace.org.

Anlass der Verdopplungsaktion sei die vom WWF initiierte „Earth Hour“ am 28. März, bei der um 20.30 Uhr Ortszeit weltweit dazu aufgerufen wird, für eine Stunde das Licht auszuschalten und damit ein Zeichen zu setzen, dass Politik und Wirtschaft sich mehr für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen sollen.