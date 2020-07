Schwerpunkte

Kruß und Kurz wieder die Ersten

Bürgermeisterwahl in Aichtal: Bewerbungsfrist hat begonnen

AICHTAL (mke). Seit Samstag können sich Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Aichtal bewerben. Die Wahl findet am 4. Oktober statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die ursprünglich für Mai angedachte Wahl abgebrochen werden. Das Wahlprozedere beginnt damit von neuem. Gleich am Samstag sind die beiden ersten Bewerbungen im Rathaus eingegangen. Wie im Frühjahr handelt es sich um die Unterlagen des Amtsinhabers Lorenz Kruß und die des Neckartailfinger Gemeinderats Sebastian Kurz. Da die beiden Bewerbungen am selben Tag eingegangen sind, spielt es keine Rolle, welcher Kandidat zuerst am Briefkasten des Rathauses war. Das Losverfahren entscheidet darüber, welcher Bewerber auf dem Wahlzettel als Erster gelistet wird.