Kroatiens Generalkonsul Ivan Sablic zu Gast in Aichtal

18.01.2021 05:30

Der Generalkonsul der Republik Kroatien, Ivan Sablic, war am Samstag zu Besuch bei Bürgermeister Sebastian Kurz in Aichtal. Die Feuerwehr Aichtal sammelt gerade Spenden für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in Kroatien. Es werden momentan hauptsächlich technische Geräte benötigt. Die Feuerwehren aus dem Landkreis haben Scheren und Spreizer, Notstromaggregat, Beleuchtung und persönliche Schutzausrüstung gespendet. Der Generalkonsul betonte, dass 30 000 Gebäude beschädigt sind und Hilfe dringend nötig ist. Sablic ist sehr dankbar für die Hilfe von den einzelnen Menschen und Organisationen. „Die Ersten vor Ort in Kroatien waren Feuerwehrleute aus Baden-Württemberg“, sagte Sablic. Die Nürtinger Firma Metabo hat akkubetriebene Werkzeuge im Wert von 3500 Euro für Kroatien gespendet. Auf dem Bild (von links) Konsul Ivan Bulaja, Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz, Generalkonsul Ivan Sablic, Stadtrat Jugoslav Lukic und Pero Vidovic von der Kroatischen Gemeinde des Kreises Esslingen. Foto: 7aktuell/Schips