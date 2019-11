Kriwanek-Oldies mit neuem Charme

16.11.2019 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die A-cappella-Vokalvirtuosen „Die Füenf“ eröffnen am Sonntag in Wendlingen das Festival der Hoffnung

Das Warten hat ein Ende: Am morgigen Sonntag fällt um 18 Uhr der Startschuss für die 29. Saison des Festivals der Hoffnung. Zum Auftakt kommt mit den Füenf gleich die angesagteste Acappella-Band Süddeutschlands in den Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen. Es sind noch Eintrittskarten verfügbar – und die Einnahmen gehen an sechs soziale Projekte aus der Region.

Die Füenf mit Christian Langer alias „Justice“ (in der Bildmitte) werden in Wendlingen zur einen Hälfte eigene Werke, zur anderen Hälfte Lieder von Wolle Kriwanek singen. Foto: pm

Ein Paket mit insgesamt fünf attraktiven Kulturveranstaltungen ist für „Licht der Hoffnung“, die Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung, wieder geschnürt worden. Am heutigen Samstag von 8 bis 12.30 Uhr gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung auch noch wenige Kombitickets für nur 80 Euro, die für alle fünf Kulturabende gelten. Es gibt aber auch noch Einzeltickets für die Veranstaltung am Sonntag zum Preis von 20 Euro – auch noch an der Abendkasse.