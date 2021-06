Schwerpunkte

Kritik an Kita-Aufnahmeverfahren in Altdorf

16.06.2021

Altdorfer Gemeinderat möchte die Modalitäten verbessern

ALTDORF (pm). Aufgrund eines Hinweises aus dem Gemeinderat, dass die aktuellen Aufnahmemodalitäten für die Kindertagesstätte Altdorf verbesserungsfähig wären und in Einzelfällen sogar zu temporären Ausschlüssen im Hinblick auf einen reibungslosen Übergang zwischen U3 und Ü3 führen, hatte die Verwaltung zugesagt, die Ratsmitglieder im Detail über die aktuellen Aufnahmemodalitäten in der Kindertagesstätte in Kenntnis zu setzen. Hierzu begrüßte Bürgermeister Joachim Kälberer die Leiterin der Kindertagesstätte Katja Knecht in der vergangenen Gemeinderatssitzung.

Die Leiterin der Kita ging zu Beginn ihrer Ausführungen zunächst auf die jetzigen Anmeldemodalitäten ein und machte deutlich, dass diese sowohl für Eltern als auch für die Kita durchaus praktikabel sind. Gemeinderat Benjamin Ruopp wies jedoch darauf hin, dass aufgrund der Aufnahme eines Kindes nicht zum Zeitpunkt seines Geburtstages, sondern wie derzeit praktiziert zum jeweils nächsten Ersten des kommenden Monats, berufstätige Eltern vor Probleme gestellt werden. Das Kita-Team und die Verwaltung wollen sich hierüber Gedanken machen und erneut auf das Gremium zukommen.