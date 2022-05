Wie in vielen anderen Kommunen fehlt es auch in Aichtal an Kita-Plätzen. Um die Kindertagespflege auszubauen, beantragte der Tageselternverein Esslingen eine bessere Vergütung der Betreuer. Der Gemeinderat lehnte das ab.

AICHTAL. Mit aller Kraft hebt Leandro den…

Weiterlesen