Kreisverkehr in Erkenbrechtsweiler wurde teurer

05.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gemeinderat Erkenbrechtsweiler befasste sich mit Schlussrechnung

ERKENBRECHTSWEILER (pm). Der Gemeinderat befasste sich in seiner letzten Sitzung mit der Schlussrechnung des Kreisverkehrs im Ort. Kämmerin Bettina Raisch teilte mit, dass seitens des Landratsamts Esslingen eine weitere Schlussrechnung nach nun mehr als eineinhalb Jahren für den Kreisverkehr eingegangen ist. Es werden rund 80 000 Euro von der Gemeinde nachgefordert. Dieser Betrag ist im diesjährigen Haushaltsplan nicht eingestellt und fällt daher außerplanmäßig an. Der Gemeinderat musste entscheiden, ob der Betrag als außerplanmäßige Auszahlung in diesem Jahr getätigt wird oder erst im nächsten Haushaltsjahr mit eingeplant werden soll. Nach kurzer Nachfrage stimmte das Gremium der außerplanmäßigen Auszahlung einstimmig zu.

In der Sitzung im Juni hatte sich Gemeinderat Michael Schön dafür ausgesprochen, eine Liste mit Leerständen im Ort auf der Homepage der Gemeinde anzubieten, damit für jeden erkennbar ist, wo sich leer stehende Gebäude befinden. Er stellte nun klar, dass keine Pflicht zur Eintragung in eine solche Liste bestehen soll, sondern die Bürger und Bürgerinnen frei entscheiden können, sich dort einzutragen. Dies sei von ihm als Angebot gedacht gewesen.