Kreiskämmerin und Dezernentin Monika Doastal in den Ruhestand verabschiedet

16.07.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Mit der langjährigen Kreiskämmerin und Dezernentin verliert der Landkreis eine erfahrene und hochkompetente Führungspersönlichkeit. Landrat Heinz Eininger würdigte ihre 41 Jahre lange Arbeit im Landratsamt und ihre Verdienste um den Kreis Esslingen.

Landrat Heinz Eininger verabschiedet Monika Dostal in den Ruhestand, die Kreistagsmitglieder spenden stehend Applaus. Foto: Gottwald

Sie ist ein Kind des Landratsamtes Esslingen, von dem sie nun Abschied nimmt: Nach 41 Dienstjahren verabschiedete Landrat Heinz Eininger in der letzten Kreistagssitzung, die in Wernau stattfand, Monika Dostal in den Ruhestand. Die Anerkennung ihrer Arbeit zollte ihr nicht nur der Kreis-Chef, sondern auch die Kreistagsmitglieder stehend und mit langem Applaus.