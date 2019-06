Kreisdiakonieverband beim Kirchentag

(pm) Das Café-Tee-Mobil, der Runde Tisch und das Armadillo E-Lastenrad des Kreisdiakonieverbands im Landkreis Esslingen waren auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Dort lud der Stand des Kreisdiakonieverbands die Gäste des Kirchentags im „Forum Diakonie“ zu Kaffeespezialitäten und guten Gesprächen ein. Am bunten „Vorurteilstisch“ werden Vorurteile gesammelt, die von den Besuchern mitgebracht werden. Sie bildeten die Grundlage für anregende Gespräche und Reflexionen. Das Café-Tee-Mobil war dabei ein besonderer Hingucker, der die Besucher an den Stand zog und sie mit den angebotenen Kaffeespezialitäten überzeugte, immer mal wieder vorbeizukommen. Mit Katrin Göring-Eckardt war auch gleich zu Beginn schon Prominenz am Stand; sie kam bei einem Cappuccino mit dem Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands, Eberhard Haußmann, ins Gespräch. Gleichzeitig fuhr der FSJler Jan von Scholley mit dem Armadillo E-Lastenrad des Diakonieladens Nürtingen Kurierfahrten auf dem Kirchentag und unterstützte damit die aufwendige Logistik dieser vielseitigen Großveranstaltung. Der Kreisdiakonieverband und die Neue Arbeit Stuttgart trugen dazu bei, dass Schwaben im „Ruhrpott“ gut vertreten waren. Ab September beginnt die Filderreise mit dem Runden Tisch und dem Café-Tee-Mobil im Landkreis Esslingen. Näheres unter www.kdv-es.de.