Kreis verbucht große Überschüsse

17.07.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen kann sich über ein sattes finanzielles Plus freuen. Über eine moderate Kreisumlage kann dies auch den Städten und Gemeinden im Kreis zugutekommen.

Nach dem Kassensturz für das letzte Jahr bleibt beim Kreis Esslingen ein unerwartetes Plus von 50,5 Millionen Euro übrig. k

Der Kreis Esslingen hat das Haushaltsjahr 2020 abgerechnet und gleichzeitig einen Zwischenbericht samt Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr vorgelegt. Demnach weist der Abschluss für das vergangenen Jahr einen erheblichen Überschuss aus. Gerechnet wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 6,6 Millionen Euro. Tatsächlich aber beträgt das Plus 50,5 Millionen Euro. Landrat Heinz Eininger wies allerdings darauf hin, dass ein Gutteil dieses Geldsegens aus Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes herrührt, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Darüber hinaus hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, die der Landkreis an Empfänger von Sozialleistungen auszahlt, dauerhaft um 25 auf 76 Prozent erhöht, was bei der Aufstellung des Haushalts für das vergangene Jahr nicht abzusehen war. Das allein machte für den Kreis Esslingen im vergangenen Jahr ein Plus von 17,3 Millionen Euro aus.