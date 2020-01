Kreis-Grüne erweitern Vorstand

14.01.2020

NÜRTINGEN (pm). Der Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Esslingen hat in seiner Klausur zu Jahresbeginn Stephanie Reinhold (44) zu seiner Sprecherin gewählt. In der vierzigjährigen Geschichte des Kreisverbands wurde diese Funktion erstmals geschaffen, teilt der Kreisverband mit. Ziel sei, die Arbeit des bei der Neuwahl im November 2019 auf neun Mitglieder erweiterten Kreisvorstands straffer zu organisieren und sichtbarer zu werden. Mit jetzt fast 600 Mitgliedern sei der Kreisverband Esslingen nach Stuttgart und Freiburg der drittgrößte im Land. In den letzten beiden Jahren seien ungefähr 200 neue Mitglieder hinzugekommen. Aus diesem Grund sei der Vorstand im November vergrößert worden. Seitdem besteht der Kreisvorstand aus folgenden Mitgliedern: Sprecherin Stephanie Reinhold, Ostfildern, Schatzmeisterin Alexandra Bandel, Oberboihingen, Nicolai Boldt, Wernau, Jochen Braunmüller, Nürtingen, Gerhard Härer, Aichtal, Simone Helmschrott, Esslingen, Uwe Janssen, Leinfelden-Echterdingen, Andrea Lindlohr, Esslingen und Birgit Sienz, Kirchheim.