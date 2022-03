Schwerpunkte

Kreis Esslingen: Vierte Impfung wird empfohlen

03.03.2022

Bestimmten Personengruppen rät die Stiko zur zweiten Boosterimpfung.

Seit heute wird der neue Protein-Impfstoff „Nuvaxovid“ der Firma Novavax, ein sogenannter Totimpfstoff, in den beiden Impfstützpunkten des Landkreises in Esslingen und Nürtingen angeboten. Zwischenzeitlich empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) für bestimmte Personengruppen eine zweite Auffrischungsimpfung (zweite Booster-Impfung), also die insgesamt vierte Impfung. Zu diesen gehören Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen.

Diese zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erfolgen. Per-sonal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffri-schungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten Booster-Impfung erhalten. Eine einzelne Impfdosis ist dafür ausreichend. Personen, die nach erfolgter erster Auffrischungsimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben, wird in der Regel vorerst keine weitere Impfung empfohlen.