Schwerpunkte

Kreis Esslingen senkt Umlagezahlung für Kommunen

18.12.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Kreistag verabschiedete den Kreishaushalt für das Jahr 2022 und senkte den Umlagesatz von 30,0 auf 27,8 Prozent. Den 44 Kommunen im Kreis bleibt damit erheblich mehr Geld für die eigenen Aufgaben. Gleichzeitig investiert der Kreis 163 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren.

Als Landrat Heinz Eininger den Kreishaushalt für das kommende Jahr einbrachte, hatten er und die Kreiskämmerei eine Absenkung der Kreisumlage von 30,0 auf 29,3 Prozent vorgeschlagen. Eininger hatte jedoch bereits damals angekündigt, für eine weitere Absenkung offen zu sein, sollten sich die Prognosen bis zur Haushaltsverabschiedung noch verbessern. Das ist dann auch geschehen. So machte er am Donnerstag in der letzten Kreistagssitzung bei der Etat-Verabschiedung den Vorschlag, den Hebesatz auf 27,8 Prozent zu senken. Unter dieser Vorgabe wurde der Haushalt mit großer Mehrheit bei Enthaltungen von AfD und dem Republikaner Deuschle beschlossen.