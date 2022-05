Schwerpunkte

Kreis Esslingen macht Angebote für Ältere

21.05.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Mitglieder des Sozialausschusses und des Jugendhilfeausschusses im Kreistag bekamen bei einer Informationsfahrt Einblicke in Angebote des Landkreises. Im Forum der Generationen in Großbettlingen gab es Praxisbeispiele.

Mit Stefanie Bitzer (vorne) vom Forum der Generationen übten sich Kreistagsmitglieder und der Landrat in den „Fünf Esslingern“. Foto: Gottwald

Gremienarbeit macht einen großen Teil der ehrenamtlichen Arbeit der Kreistagsmitglieder aus. Da ist die eigene Anschauung von Projekten und Initiativen vor Ort eine willkommene Ergänzung. Dazu machen sich die Mitglieder des Sozialausschusses und des Jugendhilfeausschusses einmal im Jahr gemeinsam auf den Weg. Am Donnerstag informierten sie sich unter der Führung von Kreis-Sozialdezernentin Katharina Kiewel im Forum der Generationen in Großbettlingen, einem der Vorzeige-Quartiersprojekte. An dem Informationstag wurden ihnen unter dem Motto „Gut älter werden im Landkreis“ zu diesem Thema auch Institutionen und Angebote des Landkreises präsentiert.