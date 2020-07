Schwerpunkte

Kreis Esslingen: Finanzen noch im Lot

21.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald

Überschüsse in Millionenhöhe – Landrat warnt jedoch vor mittelfristigen Folgen der Corona-Krise

Große Freude bei den Kreistagsmitgliedern in der letzten Sitzung des Finanzausschusses: Die Schlussrechnung des Kreis-Etats für 2019 weist ein besseres Ergebnis aus, als bei der Haushaltsverabschiedung geplant. Auch der Zwischenbericht für dieses Jahr stimmt positiv. Gleichzeitig wurde mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie vor zu großer Euphorie gewarnt.

Das ordentliche Ergebnis für den Kreishaushalt im letzten Jahr weist ein Plus von 23,1 Millionen Euro aus. Das sind 15,3 Millionen Euro mehr als geplant. Davon wurden allerdings 1,3 Millionen Euro bereits für dieses Jahr verplant, um den Anteil der Eigenfinanzierung für Investitionen zu verbessern. Weitere 2,9 Millionen Euro gehen in den Grunderwerb für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Plochingen, mit 200 000 Euro wurde ein öffentliches Baudarlehen außerordentlich getilgt. Unter dem Strich verbleibt beim ordentlichen Ergebnis ein Plus von 10,9 Millionen Euro. Die größten Posten bei den Mehrerträgen ergaben sich aus höheren Schlüsselzuweisungen durch Bund und Land (1,0 Millionen Euro), zwei Millionen Euro mehr bei der Grunderwerbsteuer und 1,5 Millionen Euro mehr bei Gebühreneinnahmen.