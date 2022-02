Schwerpunkte

Kran für Bauarbeiten in der Frickenhäuser Ortsmitte dominiert das Ortsbild

22.02.2022 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Arbeiten in der neuen Frickenhäuser Mitte gehen voran. Der über 35 Meter hohe Hebekran kann in der Spitze 2,5 Tonnen schwere Lasten bewegen. Auch bei Sturm steht er sicher.

Gestern wurde auf der Baustelle in der neuen Frickenhäuser Ortsmitte der Hebekran montiert. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Der Kirchturm in der Dorfmitte bekommt vorübergehend Konkurrenz, wenn es um die Lufthoheit geht. 30 Meter beträgt die sogenannte Hakenhöhe, die der Hebekran insgesamt noch um fünf, sechs Meter überragt, wie Projektleiter Konstantin Rasch von der Bauunternehmung Bunte erklärt. Das riesige Baugerät, das für die Bauarbeiten für die neue Ortsmitte an der Spitze des 50 Meter langen Auslegers Lasten bis zu 2,5 Tonnen bewegen kann, wird voraussichtlich bis Anfang Herbst das Ortsbild prägen. Dann, so Rasch, sollten die Rohbaubauarbeiten, für die der Kran notwendig ist, abgeschlossen sein.