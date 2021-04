Schwerpunkte

Krach im Unterensinger Kindergarten

28.04.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Unterensinger Gemeinderat befasste sich mit der Kinderbetreuung – Im Herbst soll eine neue Bedarfsumfrage stattfinden

Seit einigen Monaten schwelt ein Konflikt zwischen der Unterensinger Kindergartenleitung und der Elternschaft, die fehlende Kommunikation bemängelt. Am Montagmorgen geschah etwas, das das Fass zum Überlaufen brachte. Den Unmut der Eltern bekam die Verwaltung dann am Abend in der Gemeinderatssitzung zu spüren. Lesen Sie auch den Kommentar zum Artikel "Ins 21. Jahrhundert"

Wenn das neue Kinderhaus in der Brückenstraße fertig ist, sollten die Engpässe in der Kinderbetreuung beseitigt sein. Foto: Holzwarth

UNTERENSINGEN. Es zeichnete sich schon am Freitag ab, dass am Montag wegen einer Corona-Inzidenz von über 200 in den Kinderbetreuungseinrichtungen nur Notbetreuung angeboten wird. Offiziell wurde jedoch nichts von der Gesamtleitung der Kindertageseinrichtungen übermittelt. Als Eltern am Montagmorgen um 7 Uhr in der Kita anriefen, bekamen sie von den Erzieherinnen mitgeteilt, sie könnten die Kinder ganz normal bringen. Keine anderthalb Stunden später die Rolle rückwärts: Die Eltern wurden angerufen, sie sollten ihre Kinder wieder abholen. Das sorgte für großen Unmut über die Kommunikationspolitik der Gemeinde. Sie kamen in großer Zahl zur Gemeinderatssitzung und meldeten sich in der Einwohnerfragestunde fast eine Stunde lang zu Wort.