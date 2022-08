Schwerpunkte

Kostenloses Pedelec-Sicherheitstraining in Gomadingen

08.08.2022 11:23, — E-Mail verschicken

GOMADINGEN. Um die Sicherheit mit dem Pedelec – landläufig auch E-Bike genannt – im Straßenverkehr zu erhöhen, bietet das vom Land Baden-Württemberg geförderte Projekt „radspaß – sicher e-biken“ am 13. August und 10. September am Wanderparkplatz Bermannstal kostenlose Fahrsicherheits-Kurse in Gomadingen an. Die Kurse sind begrenzt auf sechs Teilnehmer und können ab sofort unter www.radspass.org gebucht werden. Teilnahmevoraussetzungen: ein fahrtüchtiges Pedelec (oder Fahrrad) und die passende Ausrüstung (Helm).

Der richtige Umgang mit einem Pedelec will geübt sein. Foto: Adobe stock/Popov

Auf einem Pedelec-Parcours werden zunächst einfache Übungen wie Aufsteigen, Anfahren, Rollen und Anhalten trainiert, bevor es dann um die Bewegungsabläufe geht. Balance wird ebenso geübt wie das Meistern von Alltagssituationen auf dem Rad. Die geschulten radspaß-Trainer klären auch über Verkehrsverhalten und Verkehrsrecht auf. Interessierte können sich unter www.radspass.org auch über alle Kursangebote in Baden-Württemberg informieren.

Kontakt: radspaß – sicher e-biken, Telefon (07 11) 95 46 97 99, E-Mail: info@radspass.org.