Kopieren Pferde Menschen?

04.11.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Studie der Nürtinger Hochschule zeigt erstaunliche Beobachtungs- und Lernfähigkeiten

Wie eine Futterbox geöffnet werden kann, schauen sich Pferde vom Menschen ab. pm

NÜRTINGEN (hfwu). Pferde können außerordentlich gute Beobachter sein und lernen so von Menschen, wie sich etwa eine Futterkiste öffnen lässt. Dabei hat jedes Pferd sein ganz eigenes Beobachtungs- und Lernsystem. Dies zeigt eine an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) erstellte Studie.

Zwei Studierende an der HfWU nahmen in ihren Abschlussarbeiten die Art und Weise, wie Pferde durch die Beobachtung von Menschen lernen, unter die Lupe. Für die Studie öffneten Pferdebesitzer eine Futterkiste in unterschiedlichen Körperhaltungen – unter Verwendung entweder der Hand, des Kopfes oder des Fußes. Von Interesse war nun, ob die Pferde die beobachtete Aktion kopieren würden oder Vorzüge für eine ganz eigene Methode zeigen.