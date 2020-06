Schwerpunkte

Konzerte, Comedy und Gottesdienste

06.06.2020

Das Autokino Grafenberg erweitert sein Angebot um Live-Events

GRAFENBERG (pm). Die Firma Bader erweitert das Angebot an Events im Autokino in Grafenberg. Nicht nur Kinofilme sondern auch Veranstaltungen mit Musik und Comedy nehmen immer konkretere Formen an. So gibt es am heutigen Samstag, 6. Juni, die Konzertveranstaltung „Geri der Klostertaler meets Sarah-ANN“ – ein abwechslungsreicher Abend mit Volksmusik, Schlagern und mehr. Auch Gottesdienste mit verschiedenen Kirchengemeinden sind geplant und finden am 7. und 14. Juni sowie am 5. Juli im Autokino Grafenberg statt.

Für Samstag, 20. Juni, steht ein italienischer Abend auf dem Programm mit italienischem Menü und italienischen Klängen von Giovanni Taverna. Der Juli startet mit der Partyband Die Grafenberger. Veranstaltungen mit Comedy sind ebenfalls geplant. Das Autokino bietet Platz für 67 Autos. Die Kinofilme und Events laufen über eine LED-Wand im Kinoformat neun auf vier Meter, der Ton wird mit Event-Kopfhörern in die Autos übertragen. Die Kinovorstellungen sind immer mittwochs bis sonntags täglich um 20 Uhr, Familienkino sonntags um 16.30 Uhr. Tickets werden online oder im Büro von Bader Reisen in Grafenberg verkauft. Es wird gebeten, nicht ohne Ticket zu kommen. Derzeit sind maximal vier Personen aus zwei verschiedenen Haushalten pro Auto zugelassen.

www.autokino-grafenberg.de