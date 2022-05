Schwerpunkte

Konzept zum Starkregenrisikomanagement in Beuren vorgestellt

04.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Beuren ist ein Konzept zum kommunalen Starkregenrisikomanagement vorgestellt worden. Die Gemeindeverwaltung möchte den Bürgern zeitnah Einblicke in die Gefahrenkarten ermöglichen und Hausbesitzern Beratertage anbieten.

Starkregen kann auch in Gebieten, in denen sehr kleine Gewässer vorhanden sind, zu Überschwemmungen führen. Daher hat die Gemeinde Beuren ein Konzept zum kommunalen Starkregenrisikomanagement in Auftrag gegeben. Foto: Selle

BEUREN. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Beuren hat Joachim Liedl vom Stuttgarter Ingenieurbüro Winkler und Partner (IWP) die Ergebnisse der erarbeiteten Analyse präsentiert. Das IWP hatte den Auftrag der Gemeinde Beuren bekommen, ein Konzept zum kommunalen Starkregenrisikomanagement zu erstellen. Dabei entstanden Starkregengefahrenkarten für das gesamte Beurener Ortsgebiet mit drei Szenarien: einem seltenen Starkregenereignis (statistisch alle 30 Jahre) mit 42 Litern Wasser pro Quadratmeter in einer Stunde, einem außergewöhnlichen Starkregenereignis (statistisch alle 100 Jahre) mit 56 Litern und einem extremen Starkregenereignis (statistisch alle 1000 Jahre) mit 128 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Für eine Animation hat das IWP ein außergewöhnliches Starkregenereignis zugrunde gelegt und bei einem Stadtplan die Bereiche farbig markiert, die dann mehr als fünf Zentimeter hoch überflutet wären.