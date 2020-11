Schwerpunkte

Kommunen des Kreises Esslingen sollen bei Umlage entlastet werden

06.11.2020 Von Uwe Gottwald

Nach den Haushaltsreden der Fraktionsvertreter des Kreistags zeichnet sich eine Senkung auf 30,0 Prozentpunkte ab

Es ist ein Novum in der Geschichte des Esslinger Kreistags: Der Corona-Pandemie geschuldet wurden die Haushaltsreden der Fraktionen nicht in öffentlicher Präsenzsitzung gehalten, sondern per Video aufgenommen. Dabei zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für eine Kreisumlage von 30,0 Prozent im Gegensatz zum Verwaltungsvorschlag von 30,8 Prozent ab.

Für die Steuerkraftsumme der 44 Kreiskommunen, an der sich die Kreisumlage orientiert, wird zunächst ein Rückgang prognostiziert. Grafik: la

Auch die Debattenbeiträge waren geprägt von der Pandemie. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, brachte es Bernhard Richter (Freie Wähler) auf den Punkt und meinte damit auch die geforderte Senkung der Umlage auf 30,0 Punkte. Viele Kommunen könnten im kommenden Jahr ihren Haushalt nicht ausgleichen, sie gelte es zu entlasten. Er sieht den Kreis dazu in der Lage, weil die erst spät vom Land angekündigte Höhe des Finanzausgleichs eine Haushaltsverbesserung um 25 Millionen Euro bedeute. Auch erhebliche Entlastungen bei den Hilfen zur Unterbringung für Empfänger von Sozialleistungen, von denen der Bund statt 52 künftig 75 Prozent übernimmt, seien eine Stärkung der kommunalen Ebene.