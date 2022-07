Schwerpunkte

Kohlberger Rektorin wird wieder Lehrerin

23.07.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die Rektorin der Grundschule am Jusi, Heike Wannek, wurde am Donnerstag verabschiedet. Sie wechselt als Lehrerin an eine andere Schule.

Bürgermeister Rainer Taigel verabschiedete Heike Wannek mit einem Blumenstrauß. Foto: Sander

KOHLBERG. Die Entscheidung, das Rektorenamt aufzugeben und künftig als „einfache“ Lehrerin an einer anderen Schule zu unterrichten, hat sich Heike Wannek reiflich überlegt und verlässt Kohlberg zum Schuljahresende „keineswegs leichten Herzens“, wie sie sagte. Und niemand lässt sie gerne gehen, wie bei der Verabschiedung in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag deutlich zum Ausdruck kam.